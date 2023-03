Chelsea-Leeds United, probabili formazioni: Potter cerca il riscatto. Ok Koulibaly

La preview della sfida di Premier League tra Chelsea e Leeds United

di Anthony Massaro

Una delle gare del sabato di Premier League è il match tra Chelsea e Leeds United, in programma alle 16.00 e valido per la 26a giornata. Da una parte i Blues, che ambiscono ad una pronta risalita in graduatoria dopo un periodo estremamente complicato, Dall'altra i Whites, del neo tecnico Javi Gracia. Reduci da una vittoria in campionato contro il Southampton ed un eliminazione rimediata tra le mura del Fulham in FA Cup.

COME ARRIVA IL CHELSEA Dopo numerosi investimenti importanti tra il mercato estivo e quello invernale ed un cambio in panchina già avvenuto nel mese di settembre con l'esonero di Tuchel ed il subentro di Potter, in casa Chelsea urgono risposte immediate sul campo. Riscontri tangibili e forti. Almeno in termini di prestazioni, intensità e soprattutto atteggiamenti. Insufficienti i risultati fino ad ora raccolti nella gestione del mister inglese in quel del club di Londra: 33 partite, 14 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte. Troppe per blasone ed ambizioni del club. 34 punti totalizzati in campionato nelle 24 gare di Premier League disputate. Cocente l'eliminazione dalla FA Cup, in cui il Manchester City ha dominato Thiago Silva e compagni, rifilandogli un pesante 4-0. Da attenzionare la sfida d'andata di Champions League persa dal Chelsea in casa del Borussia Dortmund, nettamente inferiore sulla carta. Il ritorno, valido per gli ottavi di finale è in programma il prossimo 7 marzo a Stamford Bridge e sarà un fondamentale crocevia della stagione del club Blues.

Oggettive le difficoltà di un organico che fatica ancora a tararsi adeguatamente sul piano di qualità del gioco espresso, automatismi e identità tattica. Divergenze dovute a numerosi inserimenti di qualità venuti in fila, in seno alla formazione guidata da Potter, con l'impellente obbligo di valorizzarli e introdurli con efficacia. La ricerca del vestito tattico idoneo ad esaltare le caratteristiche dei singoli costituisce un aspetto importante della spinosa questione che sta vedendo il Chelsea scivolare in Premier League. Enzo Fernández, Mykhaylo Mudryk, Benoît Badiashile e João Félix, prelevati nella sessione invernale, hanno mostrato una condizione estremamente deficitaria in relazione a rispettivo livello tecnico e oggettivo valore assoluto, di status europeo ancora non venuto del tutto fuori.

In vista della sfida del Leeds United, Potter ha il compito unire i puntini e cominciare a costruire la risalita in classifica a cui è chiamata il Chelsea al netto di investimenti fatti e rosa a disposizione. Ripartire dalla ricerca del gol, il primo aspetto fondamentale. Solo due i centri dei londinese nelle ultime cinque sfide

Davanti a Kepa; Badiashile e Koulibaly comporranno il tandem di centrali difensivi; James e Chilwell agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Fernandez e Loftus-Cheek interni in zona nevralgica, mentre Ziyech (o Mudryk) e Sterling saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà con ogni probabilità in Felix il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà Havertz.

COME ARRIVA IL LEEDS UNITED Esonerato Jesse Marsch, il Leeds United cerca il rilancio per risalire la graduatoria, e mantenere nuovamente la categoria dopo un anno e mezzo post Marcelo Bielsa di estrema difficoltà. Valorizzare il proprio organico, proporre un calcio identificabile e tangibile con continuità sono situazioni venute a mancare troppo spesso. Soprattutto nella gestione del tecnico statunitense. A Javi Gracia il compito di risollevare la squadra con maggiore costanza. Positiva la vittoria al debutto in Premier League, si attende con attesa e curiosità la grande prova contro il peggior Chelsea della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI — CHELSEA (4-2-3-1): Arrizabalaga; James, Badiashile, Koulibaly, Chilwell; Loftus-Cheek, Fernandez; Ziyech, Felix, Sterling; Havertz. Allenatore: Graham Potter.

LEEDS (4-2-3-1): Meslier; Ayling, Koch, Wöber, Firpo; McKennie, Adams; Summerville, Harrison, Gnonto; Bamford. Allenatore: Javi Gracia.

DOVE VEDERE IL MATCH — La gara tra Chelsea e Leeds, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la nota piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.