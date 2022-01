Chelsea, le scuse di Lukaku: “Capisco la vostra rabbia. Lasciamo tutto alle spalle”

Lukaku, dopo la mancata convocazione di Tuchel in Chelsea-Liverpool, si è scusato pubblicamente per le sue dichiarazioni pro Inter

Romelu Lukaku ha recentemente dichiarato di non essere contento in questa nuova avventura al Chelsea ed ha dedicato parole al miele per la sua ex squadra Inter. Tuchel, il tecnico dei Blues, non ha gradito questa situazione scegliendo di non convocare il centravanti belga in occasione della partita contro il Liverpool.