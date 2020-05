Chelsea, Kepa: “Voglio vincere tutto con i blues. Sul mio rapporto con Lampard”

Kepa Arrizabalaga fa il punto della situazione.

L’estremo difensore del Chelsea, intervenuto ai microfoni di Marca, si è espresso in merito al futuro, dicendosi sicuro, dopo due anni in quel di Londra, a proseguire la propria carriera con i blues. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal talento classe ’94: “Giochiamo 50-60 partite l’anno, non è facile rimanere sempre sullo stesso livello. L’importante è essere chiari sull’obiettivo, lavorando per cercare di migliorare. Il Chelsea è la squadra inglese che ha vinto di più negli ultimi dieci anni, dobbiamo continuare a rimanere ambiziosi. Voglio vincere tutto con questa squadra e con la Nazionale”.

Infine Kepa dice la sua sul legame con il tecnico e bandiera del Chelsea Frank Lampard: ” Il nostro rapporto? E’ buono, lui ha avuto fiducia nei miei confronti fin dall’inizio. Poi deve prendere delle decisioni, ma io avverto la sua stima e quella del club“.