Chelsea, il proprietario Abramovich mostra sintomi da avvelenamento. Le condizioni

Momenti di tensione per il proprietario del Chelsea Abramovich e per un gruppo di negoziatori in Ucraina. Presenti sintomi da avvelenamento

Mediagol ⚽️

Sensazioni inquietanti quelle che arrivano leggendo il Wall Street Journal, noto quotidiano statunitense. Il proprietario del Chelsea Roman Abramovich, avrebbe mostrato sintomi da avvelenamento insieme ai negoziatori di pace ucraini presenti in un meeting a Kiev, viaggiando anche a Mosca, Lviv e Gomel, in Bielorussia.

Questi sintomi sono occhi rossi, lacrimazione costante e dolorosa e desquamazione della pelle del viso e delle mani. Per fortuna del magnate russo e del gruppo di negoziatori ucraini, le condizioni sono in miglioramento costante e pertanto non si può parlare di pericolo di vita.

Abramovich era stato precedentemente accusato di essere uno dei maggiori sostenitori di Putin, leader russo che ha fatto partire l'invasione in Ucraina. Successivamente, il magnate avrebbe rinunciato alla proprietà del Chelsea in attesa di un acquirente.