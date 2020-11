Chelsea, Giroud sbotta: “Posso giocare ancora ai massimi livelli, a Deschamps voglio dire una cosa”

È stato un obiettivo di mercato di Lazio ed Inter nella scorsa sessione invernale di calciomercato, adesso il futuro di Olivier Giroud è in bilico.

La sua permanenza al Chelsea è tutt’altro che certa con l’attaccante francese che sta vedendo poco il campo. In merito proprio a questa situazione il commissario tecnico dei transalpini, Didier Deschamps, ha consigliato all’ex Arsenal di cambiare casacca per non rischiare la convocazione a Euro 2021. La risposta dell’attaccante non si è fatta attendere, di seguito le sue dichiarazioni rilasciate attraverso le colonne di France Football.

“Non mi sento sminuito. Quando ci saranno segnali, li sentirò. Sarò lucido quando mi accorgerò di aver perso velocità ed esplosività… Ma spero di averne ancora dai 3 ai 5 anni ai massimi livelli. Questo è l’obiettivo”