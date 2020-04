Chelsea, Giroud in tackle: “Parole Benzema? Rispondo così”

Botta e risposta.

Il Coronavirus ha di fatto bloccato il confronto diretto ma non di certo quello a distanza. Il campo, quindi, non permette il confronto, ma il calcio è sempre nel vivo con la giusta dose di competizione tra due mostri dell’attacco.

Pochi giorni fa, Karim Benzema, centravanti blancos, ad una domanda sul suo connazionale e omologo di ruolo, Olivier Giroud, di proprietà del Chelsea che a gennaio è stato vicino a Lazio ed Inter, aveva risposto: “Un paragone con lui? Non confondiamo la Formula 1 con il kart. E io sono la Formula 1“. Prontamente è arrivata la dura replica del centravanti titolare della nazionale francese, il quale non si lascia scappar occasione per una battuta al veleno: “Io un kart? Sì, un kart campione del mondo”. Queste, dunque, le parole di Giroud riportate da BeFoot e riprese da As, con riferimento al trionfo dei Mondiali di Russia 2018.

Infatti, Benzema è fuori dal circus de “Les Bleus” dal 2015, quando venne coinvolto in uno scandalo a sfondo sessuale con un altro calciatore d’oltralpe, Mathieu Valbuena. La Federcalcio francese, all’epoca, prese una decisione drastica quanto irrevocabile: escluse il numero 9 di origini algerine da tutte le successive convocazioni nazionali.

