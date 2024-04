Chelsea-Everton, probabili formazioni: Pochettino con Jackson, Calvert-Lewin dal 1′

E' tutto pronto per la sfida che chiuderà la trentatreesima giornata di Premier League . Alle ore 21:00, fra le mura amiche di Stamford Bridge, il Chelsea ospiterà l' Everton con l'obiettivo di tornare a conquistare i tre punti. Dopo la vittoria conquistata sette giorni fa per 4-3 contro il Manchester United , i Blues hanno ottenuto solo un doppio (deludente) 2-2 contro Sheffield e Burnley , le ultime due della classe. Alti e bassi che hanno caratterizzato l'intera stagione del Chelsea .

Sono quarantaquattro i punti messi in cassaforte fin qui dai padroni di casa, che occupano attualmente il nono posto in classifica. Uno score frutto di dodici vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte, con cinquantacinque gol all'attivo e cinquantadue reti subite. Di fronte i Toffees, inchiodati a ridosso della zona retrocessione a causa degli otto punti di penalità. Ventisette punti e sedicesimo posto in classifica, alla luce di nove successi, otto pareggi e quattordici ko; trentadue le reti siglate in trentuno partite, quarantadue i gol incassati. Inoltre, la squadra di Sean Dyche la scorsa giornata è tornata al successo, battendo 1-0 il Burnley, interrompendo così un digiuno che durava da ben tredici giornate (sette sconfitte e sei pareggi).