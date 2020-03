Chelsea-Everton, Lampard abbraccia Ancelotti: “Massimo rispetto, è un gentleman. Carlo è riuscito a…”

Frank Lampard tesse le lodi di Carlo Ancelotti.

Qualche anno fa uno portava ancora gli scarpini al chiodo, mentre l’altro sedeva in panchina ad allenarlo. Oggi, invece, entrambi sono allenatori di due grandi squadre inglesi. Domenica, i due si riabbracceranno, seppur da sfidanti, in occasione di Chelsea-Everton, gara valida per la ventinovesima giornata di Premier League.

“Sarà accolto alla grande, ha il rispetto del club e dei tifosi – ha detto Lampard in conferenza stampa – C’è massimo rispetto per quello che ha fatto qui, è un gentleman e un allenatore fantastico. Ho amato lavorare con lui, ha mostrato grandi doti umane e sapeva rapportarsi con i giocatori. È riuscito a tirar fuori il meglio di me come giocatore; tatticamente è preparato, è posato e non è mai sopra le righe o troppo morbido. Mi sono divertito con lui, il primo anno vincemmo FA Cup e Premier League. Ci sentiamo ancora, ho il massimo rispetto per lui“.

