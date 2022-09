Chelsea, esonerato Tuchel: fatale il ko in Champions con la Dinamo Zagabria

Clamoroso ribaltone in panchina in casa Chelsea. Dopo la sconfitta all'esordio in Champions League, maturata contro la Dinamo Zagabria, il club ha deciso di sollevare dal proprio incarico il tecnico Thomas Tuchel. Insieme a lui, anche tutti i suoi collaboratori. A darne notizia è la stessa società inglese, tramite una nota diramata attraverso i propri canali di riferimento, in cui viene specificato che "la nuova proprietà ritiene che sia il momento giusto per cambiare allenatore". In attesa di conoscere quello che sarà il nuovo tecnico del Chelsea, sarà lo staff a seguire momentaneamente la squadra.