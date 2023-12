Chelsea-Crystal Palace, le formazioni ufficiali: Pochettino rilancia Nkunku. Ok Eze

Le formazioni ufficiali del match tra Chelsea e Crystal Palace, valido per la diciannovesima giornata di Premier League.

Tutto pronto per la sfida tra Chelsea e Crystal Palace, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Premier League. Il match si disputerà a partire dalle ore 20.30 di oggi allo stadio Stamford Bridge di Londra! MauricioPochettino ha il desiderio di riscattare la brutta sconfitta, rimediata il giorno della vigilia di Natale sul campo del Wolverhampton per 2-1. Mentre la banda Hodgson insegue un successo che manca dallo scorso 4 novembre.