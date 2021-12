Chelsea-Brighton 1-1: Lukaku non basta, Welbeck la pareggia all’ultimo respiro

Lukaku non ha deluso e ha trovato la via del gol ma i Blues sono stati ripresi sul finale della gara grazie alla rete di Welbeck che è entrato nella storia del Brighton

Il Chelsea non ha rispettato il pronostico ed ha impattato sull'ostacolo Brighton nel posticipo delle 20.30 della ventesima giornata di Premier League . Tuchel non ha chiuso nel migliore dei modi il proprio anno solare ma ha comunque sorpassato il Liverpool di Jurgen Klopp , staccato solamente di un punto, e dovrà preparare al meglio la sfida del 2 gennaio proprio contro i Reds .

Al 16' il primo squillo è stato dei padroni di casa con Azpilicueta che, a seguito di una mischia in area di rigore, ha piazzato il pallone sul palo. Al 28' l'ha sbloccata Lukaku che si è liberato dalla marcatura di Maupey su calcio d'angolo e ha gonfiato la rete con un colpo di testa a schiacciare. C'è stata qualche protesta da parte degli ospiti che avrebbero considerato le sbracciate del belga come fallo in attacco dei Blues. Al 90+2' i "gabbiani" hanno segnato uno storico gol, il primo a "Stamford Bridge", con Welbeck che di testa ha rimesso in parità il risultato.