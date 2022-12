Chelsea-Bournemouth, Potter: “Ottima vittoria post Mondiale. Infortunio di James…”

Le dichiarazioni del tecnico dei Blues dopo la vittoria per 2-0 in Premier League

Tre punti importanti per il Chelsea che consentono ai Blues di restare in corsa per una posizione nelle prossime coppe europee. Chelsea e Bournemouth si sono sfidate allo stadio "Stamford Bridge" in questo posticipo delle 18.30 della diciassettesima giornata della Premier League. Queste le dichiarazioni nel post partita del tecnico dei padroni di casa, Graham Potter , ai microfoni di Prime Video:

"Complimenti ai ragazzi perché non potevamo essere sicuri di come sarebbe andata con questa lunga sosta e lo sconvolgimento del Mondiale con i giocatori che tornavano da posti diversi. Però questa partita è stata molto buona, i giocatori hanno fatto del loro meglio e hanno applicato quello su cui abbiamo lavorato. Una vittoria meritata però dobbiamo tenere duro. Bisogna riconoscere i meriti del Bournemouth che hanno reso la partita competitiva. James? Non sono sicuro dell'infortunio che ha avuto però abbiamo visto la sua qualità, che giocatore è. E' un brutto colpo per noi però incrociamo le dita. Non saprei dire quanto è grave la situazione al momento".