Chelsea-Arsenal, probabili formazioni: Tuchel con Werner, Arteta vuole la Champions

Chelsea e Arsenal si apprestano a sfidarsi nella gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Premier League: probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Quasi tutto pronto per Chelsea-Arsenal . Il match - valido per il recupero della venticinquesima giornata del campionato di Premier League - è in programma alle ore 20:45 allo stadio Stamford Bridge

Sfida che profuma d'Europa quella tra la squadra di Arteta ed i Bluesdi Tuchel. Attualmente, infatti, il Chelsea è al terzo posto in classifica, staccato di ben otto lunghezze da Manchester United e Arsenal rispettivamente sesta e quinta della classe. I campioni d'Europa sono reduci dall'eliminazione ai quarti di finale di Champions League a favore del Real Madrid e, dunque dopo il trionfo dell'anno scorso, mancheranno l'appuntamento alle prossime semifinali. In territorio nazionale, il Chelseaè reduce dalla qualificazione alla seconda finale dell'anno, dopo quella in Carabao Cup, riescono ad arrivare all'ultimo turno della competizione anche in FA CUP eliminando il Crystal Palace di Vieira, battendolo 2-0, cosi facendo affronteranno ancora una volta il Liverpool a Wembley , squadra vincitrice del primo torneo citato, proprio ai danni dei londinesi. L'Arsenal, invece dopo anni di assenza si trova ad un passo dalla qualificazione in Champions League e cercherà di strappare tre punti sul campo degli acerrimi rivali per agganciare il Totthenam di Conte attualmente al quarto posto.