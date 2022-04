Chelsea-Arsenal 2-4, Arteta si prende il derby con Nketiah. Agganciato il Tottenham

L'Arsenal cala il poker al Chelsea e vince il derby di Londra in Premier League. I Gunners risorgono dopo tre sconfitte consecutive

A "Stamford Bridge" è andato in scena il più sentito dei derby di Londra tra Chelsea ed Arsenal. I Blues avevano l'obiettivo di consolidare il proprio terzo posto e quindi di difendere la qualificazione in Champions League, viceversa i Gunners dovevano approfittare degli scivoloni delle concorrenti Tottenham e Manchester United proprio per agganciare momentaneamente il quarto posto.

Al 13' la partita si è sbloccata in favore dei Gunners: errore di Christensen che ha involontariamente servito Nketiah, il quale in velocità col destro ha piazzato la sfera alle spalle di Mendy. Pochi minuti dopo, i Blues hanno riacciuffato il pareggio con Werner. Il bomber tedesco ha ricevuto palla sulla sinistra, si è accentrato e dal limite dell'area ha lasciato partire il destro che, complice una deviazione, è terminato in rete. Arsenal passato nuovamente in vantaggio al 27' grazie alla firma di Smith Rowe che ha concluso una splendida azione corale da parte della formazione di Arteta. Anche in questo caso, il pareggio del Chelsea è arrivato dopo pochi minuti con il gol arrivato stavolta da Azpilicueta che ha fatto un inserimento in area da bomber d'area, lui che è un difensore, indirizzando in porta il cross di Mount. Al 58' partita nuovamente riportata sui binari dei Gunners, ed ancora una volta la marcatura porta la firma di Nketiah, bravo e fortunato ad insaccare dopo un flipper con i difensori dei Blues. L'Arsenal ha chiuso la partita al 90'+2 con Saka su calcio di rigore, sancendo così la vittoria del derby di Londra.