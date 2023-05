Chelsea, adesso è ufficiale: Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore. Il comunicato

L'allenatore argentino è chiamato - nella prossima stagione - a risollevare una squadra che ha deluso le alte aspettative su tutti i fronti. Il dodicesimo posto in Premier League non permetterà a Thiago Silva e compagni di partecipare alle prossime competizioni europee. Inoltre, l'insoddisfazione è arrivata anche per la mancanza di competitività all'interno delle due coppe nazionali, sommata a quella intravista in Champions League. Torneo nel quale il Chelsea è stato eliminato dal Real Madrid ai quarti di finale, subendo quattro gol nel doppio confronto e facendone zero.