Championship, Brentford-Fulham 1-2 dts: i Cottagers riassaporano la Premier, delusione per le Api

Il Fulham torna in Premier League dopo un anno vissuto in Championship.

I Cottagers hanno superato per 2-1 nella finale play-off il Brentford, che aveva chiuso la propria stagione al terzo posto. La gara va avanti in totale equilibrio per l’intero arco dei tempi regolamentari. La svolta nei supplementari, quando la squadra di Londra si porta avanti con una rete di Bryan, che al 105’ brucia Raya per la rete del vantagggio. Il raddoppio degli uomini di Parker arriva al 117’ ancora con Bryan che sfrutta l’assist di Mitrovic e porta i suoi in paradiso. Ci continuano a credere le Api, che riaprono la gara al 124’ con una rete di Dalsgaard, è però troppo tardi. Continua la maledizione del terzo posto in Championship che nella scorsa stagione aveva colpito il Leeds di Bielsa, promosso poi nella stagione terminata da poco.

