Cessione Manchester United, Evra: “Un circo, bisogna trovare una soluzione”

Non si spengono i riflettori sul futuro del Manchester City , in vendita e in cerca da mesi di un nuovo proprietario. I Glazers, proprietari del club, non hanno ancora ultimato la cessione del pacchetto azionario alimentando il clima di "incertezza" che aleggia tra i tifosi e in tutto l'ambiente ormai da tempo. Una situazione commentata anche da Patrice Evra , intervenuto sulle colonne del "Times".

"Abbiamo parlato di questo accordo per quanti mesi? Da novembre. Penso che sia importante per i tifosi, per i giocatori e ovviamente per Erik ten Hag (che si chiuda il discorso cessione ndr). Non sappiamo chi sarà il nuovo proprietario. Siamo già lontanissimi dal Manchester City. La domanda è: possiamo fermare questo circo, trovare una soluzione e far arrivare il nuovo proprietario il prima possibile?".