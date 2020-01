Carabao Cup, Manchester United-Manchester City: le formazioni ufficiali del derby che vale una finale

Tutto pronto per il derby di Manchester.

Tra pochi minuti sul campo dell’Old Trafford andrà in scena la sfida tra il Manchester United e il Manchester City, che si affronteranno in occasione della semifinale d’andata della Carabao Cup, coppa di lega dell’Inghilterra: i due club vorranno ottenere una vittoria importantissima in vista della gara di ritorno.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori, Ole Gunnar Solskjær e Pep Guardiola:

Manchester United (4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka, Jones, Lindelof, Williams; Fred, Pereira, James; Lingard, Rashford, Greenwood. A disp. Romero, Dalot, Matic, Chong, Gomes, Mata, Martial. All. Solskjaer.

Manchester City (4-2-3-1): Bravo; Rodri, Fernandinho, Otamedi; Walker, De Bruyne, Gundogan, Mendy; Mahrez, Bernardo Silva; Sterling. A disp. Subs: Ederson, Jesus, Aguero, D Silva, Cancelo, Foden, Garcia. All. Guardiola.