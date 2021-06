Calciomercato Tottenham, Gattuso ad un passo: accordo raggiunto con l’ex Napoli

Accordo ormai raggiunto, Gennaro Gattuso è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Tottenham.

Concorrenza sbaragliata ed accordo ormai raggiunto per Gennaro Gattuso è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore degli "Spurs". Jorge Mendes, agente del tecnico ex Napoli - tra i più influenti nel suo settore -, secondo quanto riportato da TMW, ha praticamente annullato la contesa per la panchina del club londinese, grazie ad un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione più eventuali bonus. Si tratta della stessa cifra che Rino avrebbe percepito alla Fiorentina. L'ex allenatore del Napoli quindi torna all'estero da allenatore, dopo l'esperienza da calciatore della stagione 1997-1998 tra le fila dei Rangersdi Glasgow. Il Tottenham quindi, dopo il clamoroso dietrofront con l'ex tecnico della Roma, Paulo Fonseca, pare abbia trovato la prossima guida tecnica per la nuova stagione di Premier League.