Calciomercato Manchester United, Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto la cessione

La seconda avventura in carriera di Cristiano Ronaldo al Manchester United potrebbe chiudersi dopo solamente una stagione. Secondo un'indiscrezione lanciata dal quotidiano inglese Times, l'asso portoghese avrebbe chiesto ai Red Devils di essere ceduto.

Annata deludente dal punto della squadra per CR7, autore comunque di 18 gol nelle 30 gare di Premier League disputate. La compagine di Rangnick non è riuscita però a raggiungere la qualificazione in Champions League, scenario che avrebbe influito molto sulla scelta di Ronaldo.