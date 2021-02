Calciomercato Leicester, Rodgers punta Palhinha: il paragone con Kanté e l’elogio di Emile Heskey

Emile Heskey, ex calciatore inglese con un passato nello stesso Leicester, si è espresso in favore del trasferimento di Palhinha alla corte di Rodgers in quanto le sue qualità si sposano bene con l’ideologia del coach. Il venticinquenne è stata una vera e propria rivelazione da quando è tornato all’Estadio Jose Alvalade dopo un periodo di prestito al Braga. Nessuno in campionato ha una media migliore di contrasti vinti (3.6) di Palhinha: un bulldog che mastica le ossa e che conquista palla alla N’Golo Kante potrebbe essere utile per le Foxes. Le prestazioni feroci della giovane stella portoghese hanno aiutato anche la compagine di Ruben Amorin a salire in cima alla classifica, sognando un titolo che manca dal 2002.