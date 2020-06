Calciomercato Chelsea, bruciata la concorrenza del Liverpool: accordo con il Lipsia per Werner

Colpo a sorpresa del Chelsea.

Timo Werner è uno dei centravanti più promettenti e giovani dell’intero panorama calcistico europeo: a soli 24 anni il classe ’96 ha collezionato 88 gol in ben 217 presenze attirando su di sé l’attenzione di tutti i top club europei.

Inter, Tronchetti Provera e il futuro di Lautaro: “Dispiacerebbe un suo addio, Cavani e Werner eredi perfetti”

Durante le ultime settimane il club che sembrava più vicino ad assicurarsi il suo cartellino sembrava essere il Liverpool, visti gli elogi del tecnico Jurgen Klopp che era intenzionato a renderlo l’epicentro del suo magico tridente offensivo. Nella serata di oggi però, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, i Reds sarebbero stati beffati da un altro club inglese, che agendo nell’ombra avrebbe trovato l’accordo con il Lipsia.

La squadra in questione è il Chelsea, che avrebbe manifestato il suo interesse nel pagare la clausola presente nel contratto di Werner pari a circa 60 milioni e in scadenza il 15 giugno. L’interesse del Liverpool negli ultimi giorni si era affievolito. I Blues ne avrebbero approfittato e avrebbero proposto al giocatore un contratto quinquennale, da circa 10 milioni fino al 2025. Il giocatore avrebbe già avvertito la società di essere intenzionato ad accettare l’offerta del Chelsea, e mancherebbe dunque soltanto la firma per annunciare l’ufficialità del trasferimento.