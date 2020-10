Burnley-Tottenham, Mourinho elogia Kane: “Qui non c’è spazio per le prime donne”

Il Tottenham porta a casa con difficoltà la vittoria contro il Burnley.

Nella sesta giornata della Premier League gli Spurs batton oper 1-0 i padroni di casa, grazie al gol di Son, assist di Harry Kane. Per la squadra di Mourinho si tratta della terza vittoria stagionale, successo che li porta al quinto posto in classifica, a due punti di distacco da Everton e Liverpool.

“Non c’è spazio per le prime donne qui“, ha detto il tecnico del Tottenham a fine partita elogiando la prestazione dell’attaccante Harry Kane. Il giocatore infatti per difendere il risultato, con grande spirito di sacrificio, negli ultimi minuti di gara ha giocato in difesa pur essendo un attaccante da sempre: “Quando vuoi vincere, fai di tutto per la squadra. Non c’è posto per il ‘me’ o per le primedonne. Kane ha quello spirito ed è fantastico. Questa partita non è il miglior esempio, ma il modo in cui giochiamo è perfetto per lui, si sente molto a suo agio, dato che è bravo in area e magnifico fuori“, ha concluso lo Special One.