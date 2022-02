Burnley-Tottenham, formazioni ufficiali: Conte sceglie Kulusevski, Son e Kane

Le formazioni ufficiali del match valido per il recupero della tredicesima giornata di Premier League in cui si apprestano ad affrontarsi Burnley e Tottenham

Tutto pronto per Burnley-Tottenham. Cercasi continuità in Premier League dove, nel match valido per il recupero della tredicesima giornata del massimo campionato inglese, la squadra di Dyche ospita gli Spurs di Conte. La sfida è in programma alle ore 20.30 nella cornice dello stadio Turf Moor.