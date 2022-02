Burnley-Tottenham 1-0, clamoroso tonfo per Conte. Mee rilancia i “Clarets”.

Nel recupero della tredicesima giornata di Premier League, tra Burnley e Tottenham è finita 1-0. Dyche ha battuto Conte grazie alla rete di Mee

Clamoroso ko del Totthenam in Premier League, nel recupero della tredicesima giornata, la compagine di Antonio Conte, ottava in classifica, è caduta fuori casa contro il Burnley che guadagna punti preziosissimi in chiave salvezza. Al 71’ la partita è stata sbloccata a sorpresa dai padroni di casa che con Mee sono passati in vantaggio, con un colpo di testa preciso che è andato a battere Lloris.