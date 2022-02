Burnley-Manchester United, le formazioni ufficiali: Pogba titolare, fuori Ronaldo

Le formazioni ufficiali di Burnley-Manchester United, gara valida per la 24a giornata di Premier League, in programma alle 21

Smaltita la delusione per le rispettive eliminazioni dalla FA Cup, Burnley e Manchester United sono chiamate a ripartire in Premier League in questa ventiquattresima giornata di campionato. I padroni di casa del Turf Moor sono ultimi in classifica ma hanno cinque gare da recuperare ed i punti che li separano dalla zona salvezza sono davvero pochi. I Red Devils hanno sorpassato il West Ham al quarto posto battendo proprio gli Hammers e vorranno difendere a tutti i costi un posto in Champions League.