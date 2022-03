Burnley-Leicester, probabili formazioni: Daka unica punta, coppia Weghorst-Cornet

Quasi tutto pronto per il recupero della ventiduesima giornata di Premier League tra Burnley e Leicester

Dyche e Rodgers si sfidano per il recupero della ventiduesima giornata di Premier League. Il Burnley vuole tirarsi fuori dalla zona retrocessione, e per farlo avrà a disposizione diversi match da recuperare a fronte del rallentamento che il campionato inglese ha subito per via dei numerosi contagi da Covid 19 che hanno colpito diverse squadre. Anche il Leicester, attualmente al tredicesimo posto della classifica, ha ancora qualcosa da chiedere alla sua stagione, con 27 punti all'attivo in relazione, però, a ben quattro incontri da recuperare. Il primo, per le Foxes, sarà proprio quello contro il Burnley, con una vittoria che manca addirittura da fine dicembre scorso.