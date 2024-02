Burnley-Arsenal, le probabili formazioni: Kompany sfida Arteta. C’è Martinelli

E' tutto pronto per Burnley-Arsenal, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Premier League! La sfida tra la compagine di Arteta e quella di Kompany è in programma alle ore 16:00 allo stadio Turf Moor. Da una parte il fanalino di coda - insieme allo Sheffield - del campionato, a quota 13 punti e con un distacco di sette lunghezze dalla zona salvezza. Dall'altro, il club terzo in classifica, a meno due dalla capolista Liverpool e reduce da quattro successi consecutivi. L'ultimo, in casa del West Ham per zero a sei.