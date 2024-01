Brighton-Wolverhampton, probabili formazioni: De Zerbi con Joao Pedro, Cunha dal 1′

E' tutto pronto per la sfida che chiuderà la ventunesima giornata di Premier League. Alle ore 20:45, all'Amex Stadium, il Brighton ospiterà il Wolverhampton fra le mura amiche. Una gara tutt'altro che semplice per gli uomini di Roberto De Zerbi: il Wolves, infatti, ha vinto le ultime tre partite in campionato ed in classifica è a -3 dai Seagulls. Intanto, negli ultimi tre precedenti, tutti terminati con almeno cinque gol, hanno sempre trionfato i padroni di casa.