Brighton-Manchester City, probabili formazioni: Guardiola sfida De Zerbi senza Haaland

La sfida valevole per il recupero della ventinovesima giornata di Premier League è in programma alle ore 21:00 all'Amex Stadium.

Mediagol ⚽️ 25 aprile - 13:30

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera all'Amex Stadium. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Brighton ospiterà il Manchester City nel recupero della ventinovesima giornata di Premier League. Dopo la vittoria in semifinale di FA Cup ai danni del Chelsea in seguito alla deludente eliminazione in Champions League, i campioni d'Inghilterra in carica si apprestano ad affrontare una trasferta cruciale nella corsa al titolo. Di fronte una squadra a caccia di punti e riscatto: nelle ultime quattro giornate, infatti, i padroni di casa hanno ottenuto appena due punti, alla luce dei pareggi contro Brentford e Burnley, intervallati dalle sconfitte contro Liverpool ed Arsenal. Un ko, quest'ultimo, che ha messo fine ad una striscia positiva casalinga di quattordici partite tra campionato e coppe (otto vittorie e sei pareggi).

Il Brighton, dunque, occupa attualmente l'undicesimo posto, distante da un piazzamento europeo, che però è ancora possibile da centrare. Sono quarantaquattro i punti conquistati in trentadue partite, frutto di undici vittorie, undici pareggi e dieci sconfitte; cinquantadue le reti siglate, cinquanta i gol incassati. Con due partite in meno rispetto ad Arsenal e Liverpool, prima e seconda della classe, il City occupa il terzo posto a quota settantatré punti, a -4 dalla capolista ed a -1 dagli uomini di Klopp, reduci dal ko nel derby contro l'Everton. Uno score frutto di ventidue successi, sette pareggi e tre sconfitte, con settantasei gol all'attivo (secondo miglior attacco del torneo) e trentadue reti incassate (seconda miglior difesa). All’andata, all'Etihad, Haaland e compagni si imposero per 2-1; un avversario che il Brighton non batte da due anni.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da De Zerbi, Guardiola dovrà fare a meno proprio di Erling Haaland, che la settimana scorsa ha accusato un problema muscolare e ha gia saltato la sfida con il Chelsea. Al suo pronto è pronto l’argentino Julian Alvarez. Mentre il tecnico italiano dovrà fare i conti con numerose assenze. Oltre ai soliti Mitoma e March, sono out anche Jack Hinshelwood, Evan Ferguson, Tariq Lamptey, Billy Gilmour, Pervis Estupinan e James Milner. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 3-2-4-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Igor; Baleba, Gross; Buonanotte, Moder, Adingra; Welbeck. Allenatore: De Zerbi.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri, Stones; Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Doku; Alvarez. Allenatore: Guardiola.

DOVE VEDERE BRIGHTON-MANCHESTER CITY IN TV — La sfida tra Brighton e Manchester City sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.