Brighton-Manchester City 1-1, Enciso risponde a Foden: De Zerbi vs Guardiola è show!

Brighton-Manchester City non è stato solo il recupero della 32ª giornata di Premier League . Il risultato di uno a uno tra le due squadre non spiegherà mai l'essenza di questo match. Gara che potrebbe essere semplificata come: l'essenza del calcio che l'appassionato vuole vedere.

E non conta se Pep Guardiola ha già vinto il suo quinto campionato in sette stagioni in terra inglese. Poco importa se De Zerbi ha raggiunto il primo piazzamento europeo della storia dei Seagulls. I due tecnici hanno preparato ed incoraggiato le rispettive formazioni a giocare esclusivamente per la vittoria. In questo senso, la partita è stata spettacolare e le squadre hanno dato vita ad una sfida totale, fronteggiandosi a viso aperto in ogni zona del rettangolo verde, attaccando spazi ed area avversaria in maniera organica, senza condotte strategicamente speculative o particolari accorgimenti conservativi.