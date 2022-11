Brighton, Mac Allister: “Giochiamo un gran calcio. De Zerbi? Tecnico strepitoso”

"Tra Potter e De Zerbi ci sono cose in comune a livello di lavoro giornaliero: entrambi vogliono tenere il possesso palla e che venga attuato il pressing alto. In questi due aspetti hanno idee simili, però la gestione della quotidianità da parte dei due è completamente differente: De Zerbi è più attento alla tattica, le sue sedute di lavoro sono meno pesanti dal punto di vista fisico, però devi sempre rimanere sveglio e attento a livello mentale. Le metodologie di Potter e De Zerbi sono entrambe interessantissime: sia l’inglese sia l’italiano sono tecnici strepitosi. Noi del Brighton vogliamo continuare su questa strada: nei primi giorni della gestione di Roberto abbiamo fatto fatica a trovare il tipo di gioco che ci chiedeva, ma ora stiamo assimilando totalmente i suoi dettami e tutta l’Inghilterra, anzi tutta Europa ha capito che siamo una squadra che gioca un gran bel fútbol e che abbiamo idee interessanti. Affrontarci non è facile nemmeno per le squadre che stanno lassù, nei piani alti della Premier League. Ci siamo guadagnati il rispetto: quando Manchester City, Arsenal e le altre ci affrontano hanno la certezza che dovranno combattere, sudarsela fino al fischio di chiusura. Quindi se non siamo proprio dei veri “Matagigantes”, gli ammazza giganti della Premier, siamo un problema costante per le big".