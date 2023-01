Brighton-Liverpool 3-0: l’ex Palermo De Zerbi show in Premier League, Klopp ko

I padroni di casa hanno condotto una partita praticamente perfetta. L'idea di calcio di De Zerbi trasposta con ferocia, qualità ed applicazione sul rettangolo verde. Poco spazio lasciato agli uomini di Klopp , condannati all'essere rintanati nella propria metà campo senza alcuna via di risalita. La squadra del tecnico italiano è stata compatta, brillante, aggressiva, protesa in avanti ed è riuscita ad attaccare nel primo tempo con una certa facilità, senza però incidere e battere Alisson .

Per quanto concerne la seconda frazione di gioco, la formazione ospite si è ritrovata sovrastata dallo strapotere territoriale del Brighton. Pressing estenuante sulla trequarti offensiva e chiusura di ogni direttrice di passaggio, come nel caso del primo gol firmato da Solly March. Con il passare dei minuti, fraseggiando con linearità e verticalizzando in maniera fluida, giocando bene tra le linee, concretizzando buona parte dell'incredibile numero di palle gol create, la squadra guidata dall'ex tecnico del Palermo ha certificato il suo successo, portando a casa l'intera posta in pallio. La seconda rete dell'esterno inglese, accompagnata da quella di Danny Welbeck sul finale, hanno permesso di mettere nero su bianco la superiorità dimostrata, in termini di concentrazione, voglia, abnegazione e decisione oltre che tattica della formazione di De Zerbi.