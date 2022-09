Brighton, De Zerbi: “Qui mentalità simile al Sassuolo. Ho parlato con Guardiola…”

Inizia una nuova avventura per Roberto De Zerbi . Dopo l'esperienza in Ucraina con lo Shaktar Donetsk , l'ex Palermo approda in Premier League sulla panchina del Brighton . Passo importante per il tecnico classe 1979, alla prima esperienza nel campionato d'oltremanica. Di seguito le sue dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione, in cui ha toccato diversi temi, dal Sassuolo al colloquio con Guardiola :

"Prendo in eredità una squadra al momento quarta in classifica ed è uno stimolo maggiore per me. L’obiettivo? Migliorare i risultati dello scorso anno e piazzarsi tra le prime dieci della Premier. Shaktar? Lo avevo scelto per i giocatori, il club e la Champions League, non mi sarei mai aspettato quello che è successo a partire da febbraio. Ho lasciato l'Ucraina con grande tristezza anche per aver lasciato una squadra che stavo portando avanti. Porterò nel cuore la dignità del popolo ucraino e dei miei calciatori. Guardiola? Penso sia un allenatore inarrivabile, lo ha dimostrato in Inghilterra, ma anche in Germania e in Spagna. Ci siamo sentiti, è contento che io sia in Premier, mi ha parlato molto bene del club, e mi ha detto che è pronto a darmi un aiuto se dovessi averne bisogno, ma ovviamente non quando giocheremo contro il City. Il Brighton è simile al Sassuolo come età media dei giocatori, ma anche per la mentalità del club. Vedo similitudini anche nell'attitudine dei calciatori