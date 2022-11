Brighton, De Zerbi: “L’Italia mi manca, ma in Premier più gusto e meno pressione”

"Quello inglese è calcio un po' diverso dal calcio italiano, in alcune cose sono meglio e in altre peggio. Di sicuro la passione che c'è negli stadi è maggiore rispetto a quella che c'è oggi in Italia". Lo ha detto Roberto De Zerbi , intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Fra i temi trattati dal tecnico del Brighton , che lo scorso 18 settembre ha firmato il contratto che lo legherà al club inglese fino al 30 giugno 2026, anche la possibilità di tornare ad allenare in Italia. Ma non solo...

"In Premier mi sto divertendo, forse perché sono rimasto forzatamente fermo per 10 mesi, da dicembre ad ottobre. Ero in astinenza da calcio e mi diverto. Poi io sono italiano, sono orgoglioso di essere italiano e l'Italia mi manca, la prendo come una esperienza per migliorare ed imparare cose che restando sempre nello stesso paese non potresti imparare. In Premier i calciatori vivono le partite con più gusto di giocare e meno pressione, giocano ed attaccano anche quando non ci sono le condizioni. In questo c'è un po' di differenza tra noi e loro", ha concluso l'ex Palermo.