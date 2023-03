Brighton-Crystal Palace, probabili formazioni: Zaha insedia le ambizioni di De Zerbi

La preview e le probabili formazioni della gara di recupero della Premier League

Mentre prosegue la settimana di Champions League, in Inghilterra si recuperano le gare di Premier League sospese ad inizio campionato a causa della scomparsa della Regina Elisabetta II, tra cui la sfida tra Brighton e Crystal Palace, ottava giornata in programma questo mercoledì alle 20:30 all'AMEX Stadium. Circa un mese fa si è giocata la gara del girone di ritorno in quel di Londra, con il risultato finale di 1-1 ma con un grande rammarico per la formazione di Roberto De Zerbi, poco concreta in fase realizzativa.

Come arriva il Brighton — Il Brighton vuole difendere a tutti i costi il settimo posto che varrebbe la Conference League e per farlo deve ottenere quanti più punti possibili, specialmente in questi match di recupero, per distanziare le inseguitrici Fulham e Brentford, con le Bees che giocheranno in contemporanea proprio con le Seagulls, recuperando la settima giornata di Premier League contro il Southampton. Dopo il poker inflitto al West Ham, il Brighton si è fermato nel turno successivo contro il Leeds sul 2-2. Gli indisponibili di mister De Zerbi sono Billy Gilmour, Jakub Moder ed Adam Lallana.

Come arriva il Crystal Palace — Il Crystal Palace non ha ancora trovato una singola vittoria, tra campionato e coppe, nell'anno solare 2023. Una media negativa che ha messo nuovamente in discussione la lotta sul mantenimento della categoria dei Glaziers. Il vantaggio sul terzultimo posto è di solamente tre punti e le due sconfitte consecutivi negli ultimi due turni contro Aston Villa e Manchester City non hanno di certo risollevato il morale della formazione di Patrick Vieira. Pesano anche le assenze di Will Hughes, Sam Johnstone e James McArthur. Le fiches del tecnico francese sono puntate su Wil Zaha, attaccante ivoriano rapido e letale, pronto ad insediare le ambizioni del Brighton.

Le probabili formazioni del match — BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Dunk, Webster, Estupinan; Caicedo, Gross; March, Mac Allister, Mitoma; Ferguson. Allenatore: De Zerbi.

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Guaita; Clyne, Andersen, Guéhi, Mitchell; Lokonga, Doucouré, Schlupp; Ayew, Edouard, Zaha. Allenatore: Vieira.

Arbitro: Peter Bankes.

Assistenti: Marc Perry, Nick Greenhalgh.

Quarto ufficiale: Simon Hooper.

VAR: Andre Marriner.

Assistente VAR: Nick Hopton.