Brighton-Crystal Palace, le probabili formazioni: preview del “non derby” di Premier

Brighton-Crystal Palace apre la ventiduesima giornata di Premier League. Potter e Vieira si giocheranno il "non derby" d'Inghilterra

Comincia la ventiduesima giornata di Premier League e lo fa con l'anticipo delle 21.00 al "Falmer Stadium" con la sfida tra Brighton e Crystal Palace . Tra le due tifoserie è nota un'accesa rivalità, nonostante le due squadre non condividano la stessa città di appartenenza. Talvolta in Inghilterra questo incontro è soprannominato il "non derby" .

Il Crystal Palace è una squadra imprevedibile, difficile da pronosticare. La compagine di Vieira si è consolata dalla sconfitta casalinga contro il WestHam, che ha aperto il 2022, con la vittoria in FA Cup contro il Milwall per 1-2. Dall'arrivo in panchina del tecnico francese, ex stella da calciatore di Arsenal ed Inter tra le tante, l'atteggiamento del Palace è sembrato più aggressivo rispetto alla gestione di Hodgson, malgrado l'attuale scarsa continuità di risultati. L'unico indisponibile per i Glazier è il difensore James Tomkins.