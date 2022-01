Brentford, visite mediche superate per Eriksen: torna a giocare in Premier League!

Eriksen torna a giocare in Premier League. Il danese ex Inter ha superato le visite mediche con il Brentford ed è pronto a firmare

Può sorridere Christian Eriksen che dopo il dramma vissuto a seguito dell'arresto cardiaco in campo in occasione di Finlandia-Danimarca di Euro 2020, sembrava ben lontano dal ritorno tra i professionisti. Il centrocampista ex Inter torna a giocare e ad alti livelli in Premier League, campionato che ha consentito il proprio tesseramento.