Brentford-Manchester City, probabili formazioni: Guardiola con Foden, Toney dal 1′

E' tutto pronto per la sfida che chiuderà la ventitreesima giornata di Premier League . Alle ore 21:00, al Gtech Community Stadium, il Manchester City farà visita al Brentford con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio e di accorciare le distanze da Liverpool ed Arsenal , rispettivamente prima e seconda della classe a -5 e -3. Tuttavia, la squadra di Pep Guardiola - che ha vinto dieci delle ultime undici incontri ufficiali - ha ancora una partita da recuperare rispetto alle rivali.

Sono quarantasei i punti conquistati fin qui dal City , al terzo posto in classifica. Uno score frutto di quattordici vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, con cinquantuno gol all'attivo e ventiquattro reti subite. Di contro, c’è un Brentford vicino alla zona retrocessione. La sconfitta contro il Tottenham per 3-2 ha confermato i limiti difensivi delle Bees, che occupano al momento il quindicesimo posto in classifica a quota ventidue punti, ma il vantaggio sull’ Everton terz’ultimo è di sole tre lunghezze. Uno score frutto di sei successi, quattro pareggi e ben undici sconfitte; trentuno le reti messe a segno in ventuno partite, trentasei i gol incassati. Intanto, il bilancio dei precedenti tra le due squadre nel massimo campionato inglese conta solo quattro incontri, con due vittorie per parte.

DOVE VEDERE BRENTFORD-MANCHESTER CITY

La sfida tra Brentford e Manchester City si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.