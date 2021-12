Brentford-Manchester City, le probabili formazioni: prove di fuga per Guardiola?

I Citizens hanno l'occasione di aumentare le distanze dalle inseguitrici ma prima hanno davanti l'ostacolo Brentford. Le "api" proveranno a pungere i ragazzi di Guardiola per assicurarsi una salvezza tranquilla

Dopo la sorprendente sconfitta del Liverpool in casa del Leicester, il Manchester City ha l'opportunità di allungare ulteriormente la propria classifica. Attualmente i "Citizens" sono in testa davanti a tutte le altre squadre di Premier League e, se il Chelsea in concomitanza non dovesse vincere contro il Brighton, allora per i ragazzi di Guardiola si potrebbe prospettare una prima fuga in classifica proprio al tramonto dell'anno solare.