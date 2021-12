Brentford-Manchester City 0-1: Guardiola vola con Foden. I Citizens sono primi a +8

Dominio del Manchester City che vince di misura ma che in più occasioni avrebbe trovato il gol del raddoppio, con il VAR che ha provato a tenere a galla i padroni di casa

Come da pronostico, a passare in vantaggio sono stati subito gli ospiti grazie al guizzo di Foden al 16' che, sul filo del fuorigioco, ha aperto il piattone ed ha infilato in rete il cross di De Bruyne. Al 51' è stato annullato il gol del raddoppio allo stesso centrocampista inglese per fuorigioco, il quale aveva sfruttato al meglio il lancio di Gabriel Jesus. All'87' Laporte di testa avrebbe trovato il gol del raddoppio grazie ad un inserimento in area ma anche questa rete è stata cancellata a seguito dell'intervento del VAR. I padroni di casa non si sono mai resi effettivamente pericolosi per la porta difesa da Ederson, con il City che in più occasioni avrebbe potuto chiudere il match.