Brentford-Fulham, le probabili formazioni: Frank inscalfibile ma Silva vuole l’Europa

Il Brentford non perde da ottobre, mentre il Fulham ha fame di Europa. La preview

Mediagol ⚽️

La ventiseiesima giornata di Premier League si chiude con il posticipo delle 21.00 tra Brentford e Fulham che andrà in scena al Brentford Community Stadium. Due squadre che hanno sorpreso gli appassionati del calcio inglese e che non nascondono grandi ambizioni dopo aver praticamente archiviato il discorso salvezza.

Come arriva il Brentford — Il Brentford è una piacevole sorpresa dell'attuale Premier League, con le Bees che vincendo tra le mura amiche nella gara odierna potrebbero portarsi ad un solo punto dallo stesso Fulham e continuare a coltivare il sogno europeo. Malgrado l'eliminazione dalla FA Cup dello scorso 7 gennaio contro il West Ham, il Brentford sembra una squadra inscalfibile. L'ultimo ko in campionato della formazione di Frank risale addirittura allo scorso mese di ottobre in un 4-0 in casa dell'Aston Villa, mentre al Brentford Community Stadium la sconfitta è arrivata solo contro la capolista Arsenal. Tra i pali, il grande assente è Strakosha, ex portiere della Lazio.

Come arriva il Fulham — Il Fulham vuole difendere il proprio settimo posto che varrebbe una qualificazione alla prossima Conference League ma la sensazione è che i Cottagers potrebbero non limitarsi alla terza competizione europea, andando ad insediare anche un Newcastle reduce da due sconfitte consecutive e dunque vulnerabile ad un sorpasso, seppur i Magpies abbiano disputato una gara in meno. La compagine allenata da Marco Silva ha raccolto otto punti nelle ultime quattro gare, con l'ultimo risultato l'1-1 contro il Wolverhampton, che stanno tenendo per l'appunto vive le speranze di una qualificazione alle prossime coppe europee. A centrocampo possibilità Sasa Lukic, con l'ex Torino che potrebbe giocarsi le proprie carte, mentre in attacco praticamente certe le presenze di Willian e Mitrovic.

Le probabili formazioni — BRENTFORD (3-5-2): D. Raya; Ajer, Pinnock, Mee; Henry, Da Silva, Norgaard, Jensen, Hickey; Mbeumo, Toney. Allenatore: Frank

FULHAM (4-3-3): Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Lukic, Solomon, Reed; Pereira, Mitrovic, Willian. Allenatore: Marco Silva

Arbitro: Anthony Taylor.

Assistenti: Gary Beswick, Lee Betts.

Quarto uomo: Stuart Attwell.

VAR: Craig Pawson.

Assistenti VAR: Ian Hussin.

Dove vedere Brentford-Fulham — Il match sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203) e e in diretta streaming su Now Tv e Sky Go.