Barcellona, Mata strizza l’occhio a Messi: “Leo in Premier League? Spero vada al Manchester giusto”

Quale futuro per Lionel Messi?

I rumors circolati nel corso della sessione estiva di calciomercato relativi all’addio della Pulga al Barcellona continuano a tenere banco ancora oggi. Chi sarebbe pronto all’assalto è il Manchester City di Pep Guardiola. Nel dettaglio, il club inglese, già a gennaio, potrebbe mettere sul piatto circa 55-60 milioni di euro per tentare di strappare il sei volte Pallone d’Oro ai blaugrana. D’altra parte, il rapporto tra il calciatore e il Barcellona sembra ormai logoro.

Chi si è espresso in merito alla vicenda legata al futuro dell’asso argentino è anche il centrocampista in forza al Manchester United, Juan Mata. Lo spagnolo ha ammesso di essere un grande estimatore del numero 10 del Barcellona: “Se Messi viene a Manchester spero che sarà il mio club, non l’altro. Ho un debole per lui. Ogni volta che lo vedo giocare a calcio mi migliora la vita. Gli darei il trofeo per il miglior giocatore ogni anno e per il miglior calciatore di sempre, perché quello che ha fatto nella sua carriera e quello che fa ancora oggi è incredibile”, sono state le sue parole. Mata ha poi rivelato con un curioso aneddoto: “Rido sempre con i miei amici, perché ogni volta che qualcuno passa un brutto momento carica un video di Messi su YouTube e la giornata migliora”, ha concluso.