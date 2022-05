Aston Villa-Liverpool, formazioni ufficiali: Coutinho sfida Mane, Diogo Jota dal 1′

Le formazioni ufficiali di Aston Villa-Liverpool, match valido per il recupero della 33a giornata di Premier League

Obiettivi ed emozioni differenti al "Villa Park" di Birmingham, dove si affrontano i padroni di casa dell'Aston Villa e il Liverpool, nel match valido per il recupero della 33a giornata di Premier League. La compagine di Gerrard è ormai salva e non ha nulla da chiedere al campionato, i Reds inseguono il Manchester City capolista nella speranza di agguantare il titolo di Campioni d'Inghilterra, dopo aver guadagnato la finale di Champions League. Di seguito le scelte ufficiali di Gerrard e Klopp per la gara in programma alle 21: