Aston Villa-Liverpool 1-2, Klopp vola con Matip e Mané. Agganciato il Manchester City

Il Liverpool non cede e continua a racimolare punti su punti. Klopp ha battuto in rimonta l'Aston Villa e ha riagganciato il Manchester City

Il Liverpool continua a non mollare un colpo e resta aggrappato al sogno di vincere per il secondo anno di fila la Premier League. Klopp espugna il "Villa Park" e riaggancia il Manchester City in vetta alla Premier League. Tuttavia, la compagine di Guardiola ha disputato una gara in meno rispetto ai Reds. Sfida dalle mille emozioni per il tecnico dell'Aston Villa, Steve Gerrard, storico capitano del Liverpool.