Aston Villa-Leeds United 2-1: Bailey e Buendìa mettono ko Marsch. Ok Emery

Archiviata la sfida del Villa Park, tra Aston Villa e Leeds United. Il risultato finale indica 2-1 a favore degli uomini di Unai Emery, che proseguono la risalita in classifica verso i piazzamenti europei. Le reti di Bailey e Buendìa indirizzano la sfida, quella di Bamford utile solo per le statistiche dei Whites. I Villans vedono la zona Europa, oggi distante tre punti, attualmente occupata dal Liverpool. Si mette male per gli uomini di Marsch che rimangono solo a +2 dalla zona salvezza.