Aston Villa, la protesta di Mings: “Giocheremo perchè non abbiamo scelta, noi calciatori non considerati”

Parole al veleno quelle pronunciate da Tyrone Mings.

Il difensore dell’Aston Villa ha criticato aspramente l’operato della Football Association in merito alla scelta di far ripartire la stagione dopo l’emergenza Covid-19. Il calciatore britannico ha rilasciato una lunga intervista al “Daily Mail” nel corso della quale si è espresso con toni abbastanza forti.

“Noi giocatori siamo stati gli ultimi ad essere ascoltati. Siamo solo prodotti di questo gioco. La ripresa è determinata al 100 per 100 da motivi finanziari, piuttosto che dalla sicurezza e credo che questo tutti lo sappiano vedere. Sono pronto a giocare perché non abbiamo altra scelta. Come giocatori, siamo stati gli ultimi a essere consultati, siamo caduti all’ultimo posto nella scala delle priorità. Ci hanno dato il permesso di tornare allenarci, e ora se la federazione, le Lega, l’Uefa e tutti gli organismi dicono che si torna a giocare, pensate che davvero possa fare la differenza quel che pensano o non pensano i calciatori? A quel punto è solo una scelta: dentro o fuori”.