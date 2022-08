Aston Villa, Gerrard e le multe per i suoi calciatori: ecco il “tariffario”

Si va da un'ammenda di 1000 sterline per chi arriva in ritardo ai meeting di squadra il giorno della partita o per chi arriva in ritardo alle sedute di allenamento (circa 600 euro). Lasciare i propri indumenti in campo dopo gli allenamenti costa, invece, circa 120 euro a capo. Duecento sterline a chi si fa ammonire per proteste, a chi non informa il medico sociale in caso di infortunio o malattia entro le 10:00 di mattina o tarda alle sedute di fisioterapia; cena da pagare entro un mese a tutti i compagni di squadra, invece, per chi viene espulso.