Aston Villa-Fulham, le probabili formazioni: Emery sfida Silva. Ok Watkins e James

Le probabili formazioni del match di Premier League tra Aston Villa e Fulham

Quasi tutto pronto per Aston Villa-Fulham. Il match - valido per la 33a giornata del campionato di Premier League - è in programma alle ore 20.45 allo stadio 'Villa Park'.

COME ARRIVA L'ASTON VILLA La formazione di Unai Emery è sesta in classifica a quota 51 punti, a 8 lunghezze di distanza dal Manchester United quarto. Inoltre la squadra bordeaux-azzurro ha il nono attacco del torneo con ben 45 gol segnati, e la nona miglior difesa con 41 centri concessi agli avversari. Dati segnati da un inizio difficile sotto la gestione Gerrard, ribaltati dal subentro nel mese di novembre del tecnico ex Villareal. Un cammino entusiasmante sul piano squisitamente numerico e dell'identità tecnico-tattica, quello in campionato con il mister spagnolo, che ha visto i 'Villains' perdere in sole quattro occasioni, pareggiare tre volte e vincere per le restanti dodici sfide. Per quanto concerne le altre competizioni: in FA Cup l'Aston Villa è stato eliminato al terzo turno lo scorso otto gennaio dallo Stevenage, club militante nella quarta divisione inglese. Stesso destino, al medesimo momento della competizione, in Carabao Cup contro il Manchester United, nel quale la squadra di Birmingham ha avuto la peggio.

COME ARRIVA IL FULHAM La formazione di Marco Silva è nono in classifica a quota 45 punti, a meno 7 lunghezze di distacco dal Liverpool settimo. Inoltre i 'Cottagers ' ha il decimo attacco del torneo con 44 gol segnati, e l'undicesima miglior difesa con 42 centri concessi agli avversari. Dati che specificano un certo equilibrio da parte della squadra del tecnico portoghese. Oltre questo dato, il Fulham è comunque in linea con i suoi obiettivi stagionali, in piena corsa per la qualificazione alla prossima Conference League, oltre ad aver ampiamente archiviato il mantenimento della categoria. Un cammino super positivo, quello in campionato, che ha visto i bianconeri-rossi perdere in dodici occasioni, pareggiare sei volte e vincere per le restanti tredici sfide. Per quanto concerne le altre competizioni: in FA Cup è stato eliminato ai quarti di finale dal Manchester United, mentre in Carabao Cup, Mitrovic e compagni sono stati eliminati al secondo turno dal Crawley Town.

PROBABILI FORMAZIONI — ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Young, Konsa, Mings, Moreno; McGinn, Dendoncker, Douglas Luiz, Ramsey; Buendia, Watkins.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Adarabioyo, Ream, Robinson; Palhinha, Reed; Wilson, Pereira, Willian; James.

DOVE VEDERE IL MATCH — L’incontro non sarà trasmesso in streaming in Italia,