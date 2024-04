Aston Villa-Chelsea, probabili formazioni: Emery con Bailey e Watkins. Palmer dal 1′

La preview e le probabili formazioni del match tra Aston Villa e Chelsea, valido per la trentacinquesima giornata di Premier League.

⚽️ 27 aprile - 11:29

E' tutto pronto per il match tra Aston Villa e Chelsea, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Premier League, in programma questa sera alle ore 21:00, allo stadio Villa Park.

La squadra di Mauricio Pochettino, nona in graduatoria, ha totalizzato 47 punti in 32 punti, che al momento la obbligano a stare tre lunghezze di distanza dal settimo posto, occupato dal Newcastle, che garantirebbe l'accesso alla prossima Conference League. Non è stata una settimana semplice per i blues, i quali, di recente, hanno rimediato una pesante eliminazione dalla semifinale di FA Cup per mano del Manchester City e hanno perso il derby con l'Arsenal per 5-0. Tutto questo, dopo aver battuto l'Everton 6 reti a 0. Il tutto abbastanza altalenante, per un club dai grossi investimenti sul mercato.

Per quanto concerne la formazione di Unai Emery, c'è decisamente da stare più allegri. Infatti, gli odierni padroni di casa hanno raccolto la bellezza di 66 punti e sono quarti in classifica, in piena corsa per la prossima Champions League, a +6 sul Tottenham quinto. I sette punti nelle ultime tre gare hanno dato ancora più slancio ai villans, vera grande rivelazione della stagione. Ricordiamo, inoltre, che Zaniolo e compagni sono ancora in competizione nella Conference League, essendosi qualificati alla semifinali, nelle quali incontreranno l'Olympiacos.

PROBABILI FORMAZIONI — ASTON VILLA (4-4-1-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Bailey, Douglas Luiz, Tielemans, McGinn; Rogers; Watkins.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Disasi, Chalobah, Thiago Silva, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Madueke, Palmer, Sterling; Nicolas Jackson.

DOVE VEDERE IL MATCH Aston Villa-Chelsea è in programma sabato alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.